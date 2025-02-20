Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik TIR'ların geçişine kapatıldı

        Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu, TIR'ların geçişine kapatıldı

        Ardahan-Kars ve Kars-Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ardahan-Kars ve Kars-Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

        2
        3

        Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        4
        5

        Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars-Ardahan kara yolunun Susuz mevkisinde yoğun buzlanma meydana geldi.

        6
        7

        Yol, TIR ve çekicilerin geçişine kapatıldı.

        8
        #yerel haberler
        #Ardahan Haberleri
        #kars haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı