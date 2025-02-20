Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu, TIR'ların geçişine kapatıldı
Ardahan-Kars ve Kars-Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor
Giriş: 20.02.2025 - 18:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:46
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Ardahan-Kars ve Kars-Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.
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Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
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Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars-Ardahan kara yolunun Susuz mevkisinde yoğun buzlanma meydana geldi.
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