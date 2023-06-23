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Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nasıl olur?

1912'de buz dağına çarparak batan Titanic'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla düzenlenen seferde kaybolan Titan denizaltısının arama alanında enkaz bulundu. Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığı açıklandı. İşte Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur? sorusunun yanıtı...

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  • Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur?

    Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltı arama alanında enkaz bulundu. ABD Sahil Güvenliği, kalıntıların Titanic enkazından yaklaşık 500 metre uzakta, okyanus tabanında bulunduğunu bildirirken, "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını açıkladı. Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral John Mauger, Boston'da yaptığı basın açıklamasında, "Enkaz, su aracının katastrofik bir şekilde patlamasıyla tutarlı. Bu yüzden çalışmaya ve aşağıdaki bölgeyi aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, Katastrofik patlama nedir ve  nasıl olur? İşte Katastrofik patlama hakkında merak edilenler...
  • Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur?

    TITANIC ATLANTIC'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

    "Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanic, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

    Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

    Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

     

    Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.
  • Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur?

    TİTAN DENİZALTISI OKYANUSTA KAYBOLMUŞTU

    Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan OceanGate firmasına ait denizaltı araçlarından biri 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

    OCEANGATE KURUCUSU DA TİTAN DENİZALTISINDAYDI!

    Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.
  • Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur?

    BÖLGEDE ENKAZ SİNYALİNE ULAŞILDI!

    ABD Sahil Güvenliği, Titanik'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan "Titan" isimli denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğu bölgede bir enkaz sinyali aldıklarını bildirdi. Sahil Güvenlik yetkililerince yapılan açıklamada, uzaktan kumandalı bir sualtı aracının, pazar günü Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltından en son sinyal alınan bölgede bir enkaz sinyaline ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
  • Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur?

    ABD'Lİ ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN AÇIKLAMA

    Geziyi düzenleyen firmanın kurucu ortağı 'düşünüldüğünden daha uzun süreye sahip oldukları' konusunda ısrar ederken, ABD Sahil Güvenliği bugün oksijenin tükendiğini tahmin etmelerine rağmen sürece hala kurtarma operasyonu olarak baktıklarını ifade etmişti.

    ABD Sahil Güvenliği'nden Tuğamiral John Mauger, operasyonun 'aktif bir arama faaliyeti olmaya devam ettiğini' ve 'elverişli' hava koşulları sayesinde 'umutlu olduğunu' söyledi. Çarpma sesleriyle ilgili bir soru üzerine, ilk analizlerin bunların 'arka plandaki okyanus gürültüsü' olduğunu gösterdiğini ancak bunun hala incelendiğini söylemişti.

    Yaklaşık 4 kilometre derinde olduğu düşünülen denizaltıyı bulmak için okyanusun dibindeki geniş bir alan ekipler tarafından özel cihazlar kullanılarak taranıyor.

    Daha önce aynı denizaltıyla batığa dalan yolcular, Titanic'e ait enkazın bulunduğu alanın çok karanlık olduğunu ve yolculuklarının son iki saatinin hiç görüş olmadan gerçekleştiğini ifade etmişlerdi.
  • Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur?

    DENİZALTINDAN SESLER DUYULMUŞTU

    Arama çalışmalarında duyulan denizaltı seslerinin ise bölgede faaliyet gösteren diğer gemilere ait olduğu düşünülüyor.

    Yetkililer, mürettebat üyelerinin cansız bedenlerini bulup çıkaramayacaklarını henüz bilmiyor. Gemiler ve yetkili personeller önümüzde 24 saat içinde çalışmayı bırakacak ancak ABD Sahil Güvenliği enkaz sahasının bulunduğu alanı araştırmaya devam edecek. 
  • Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur?

    "KATASTROFİK" ŞEKİLDE PATLADI

    ABD Sahil Güvenliği, kalıntıların Titanic enkazından yaklaşık 500 metre uzakta, okyanus tabanında bulunduğunu bildirirdi, "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi.

    Patlamanın tam olarak ne zaman meydana geldiğini söylemek için henüz erken olduğunu söyleyen yetkililer, son günlerde okyanusta konuşlandırılan sonarlar ile hiçbir şeyin tespit edilmediğini açıkladı. 
  • Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur?

    KATASTROFİK NEDİR?

    'Katastrofik' kelimesi, büyük ölçekli felaketlere, trajedilere veya başarısızlıklara atıfta bulunan bir sıfattır. Bir olayın veya durumun sonuçları çok ciddi, yıkıcı veya felaketle sonuçlanacak şekilde kötü olduğunu ifade etmek için kullanılır.

    KATASTROFİK NE İÇİN KULLANILIR?

    'Katastrofik' terimi genellikle doğal afetler, kazalar, savaşlar veya büyük ölçekli başarısızlıklar gibi olaylar için kullanılır. Örneğin, bir uçak kazası sonucunda meydana gelen kayıplar veya bir doğal afetin yol açtığı yıkım 'katastrofik' olarak nitelendirilebilir.
  • Kayıp Titanic denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi! Katastrofik patlama nedir ve nasıl olur?

    KATASTROFİK PATLAMA NASIL OLUR?

    Katastrofik patlama, genellikle yüksek miktarda enerjinin aniden serbest bırakılmasıyla meydana gelen büyük ölçekli bir patlamadır. Bu tür patlamalar, endüstriyel tesislerde, kimyasal madde depolama alanlarında, nükleer reaktörlerde veya patlayıcı maddelerin kullanıldığı diğer durumlarda ortaya çıkabilir.

    Patlama meydana geldiğinde, yakıtın ve oksijenin hızla reaksiyona girmesi sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerji, patlama basıncı, şok dalgaları, sıcaklık artışı ve yangın gibi etkilere neden olabilir. Yakındaki yapılar, malzemeler veya insanlar da etkilenebilir ve ciddi zarar görebilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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