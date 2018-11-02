Oyuncu Todd LaTourrette'in yıllar sonra gelen itirafı gündeme bomba gibi düştü. 17 yıl önce oyunculuk yapmaya başlayan LaTourrette, bunun için kendi kolunu kestiğini itiraf etti.

Kendisinin haysiyetsiz bir insan olduğunu belirterek, "Bunu yaparak kariyerimi öldürüyorum" açıklamasında bulundu.

Huffington Post'ta yer alan habere göre; Amerikalı aktör Todd LaTourrette, bir savaş gazisi olduğunu söylediğini ancak filmlerde rol kapabilmek için aslında kolunu bir testereyle kendi kendine kestiğini itiraf etti.

Bipolar bozukluğu olan Todd, 17 yıl önce ilaçlarını almayı bıraktı ve psikotik atak sırasında kendi kendini yaraladı. Todd, kolunu ordudayken kaybettiğini söyledi ve daha fazla iş teklifi aldığını belirtti.

Yıllarca bir savaş gazisi olduğunu iddia eden Todd LaTourrette, kan donduran bu itirafı ABD'li televizyon kanalı KOB TV'ye yaptı.

Todd, dehşete düşüren itirafının ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "İşe alınmak için savaş gazisiyim diye yalan söylediğimde bana inandılar."

Todd, şimdilerde aynı psikolojik rahatsızlığı olan kişilere yardım etmek istediğini söyledi.

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