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Yerli otomobil için beklenilen gün geldi! İşte TOGG fabrikası açılış töreni saati...

Yerli otomobil TOGG fabrikası 29 Ekim Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gemlik'te açılacak. TOGG fabrika açılışı, Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte, TOGG açılış tarihi ve saati...

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  • TOGG AÇILIŞ TÖRENİ SAATİ | Yerli otomobil TOGG fabrikası açılış törnei ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için beklenilen gün geldi. 29 Ekim Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan TOGG fabirka açılış töreninin ardından yerli elektrikli SUV, üretim bandından inecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamanın ardından TOGG açılışı ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorusu yanıt bulurken Gemlik kampüsünde gerçekleştirilecek TOGG açılış töreni, YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. İşte, TOGG açılış töreni saati...
  • TOGG AÇILIŞ TÖRENİ SAATİ | Yerli otomobil TOGG fabrikası açılış törnei ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    TOGG AÇILIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    2020'de temeli atılan Gemlik'teki TOGG fabrika açılışı 2 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
  • TOGG AÇILIŞ TÖRENİ SAATİ | Yerli otomobil TOGG fabrikası açılış törnei ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    TOGG SERİ ÜRETİM 29 EKİM GÜNÜ BAŞLIYOR!

    Bakan Varank, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yılsonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

    Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak. 
  • TOGG AÇILIŞ TÖRENİ SAATİ | Yerli otomobil TOGG fabrikası açılış törnei ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    YERLİ OTOMOBİL TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade ederek, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını ifade etti.

    Satış anlamında hedeflenen tarihin 2023'ün ilk çeyreği olduğunu kaydeden Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi." açıklamasında bulundu.
  • TOGG AÇILIŞ TÖRENİ SAATİ | Yerli otomobil TOGG fabrikası açılış törnei ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

    'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

    Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

    Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

    Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.
  • TOGG AÇILIŞ TÖRENİ SAATİ | Yerli otomobil TOGG fabrikası açılış törnei ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    TOGG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Yeni mevzuata göre, Togg'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değerinin en fazla 700 bin TL olması durumunda, aracın perakende satış fiyatının da yaklaşık 910 bin TL olacağı söylenebilir.

    Togg'un bugüne kadar en yetkili ağızdan açıklanan fiyatına bakıldığında, araç rakiplerine göre durumu ise şu şekilde:

    - Togg'un ÖTV oranının yüzde 10'luk dilimde yer alması için, aracın vergisiz fiyatının 700 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.
  • TOGG AÇILIŞ TÖRENİ SAATİ | Yerli otomobil TOGG fabrikası açılış törnei ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    - Aracın yüzde 10 vergi dilimini aşmaması için perakende satış fiyatının en fazla 908.6 bin TL olması gerekiyor.

    - Fakat, vergisiz fiyatın 700 bin TL'nin altında kaldığı her senaryoda, aracın satış fiyatı da 910 bin TL bandından daha aşağı inebilir.

    - Togg'un fiyatını rakipleri ile karşılaştırırken, yerli SUV modelin yüzde 10 ÖTV sınırının üst sınırında olduğunu kabul etsek bile, yine de Togg'un rakiplerine göre çok daha uygun bir başlangıç fiyatına sahip olacağı görülüyor. Öyle ki, Türkiye'de satılan elektrikli SUV modellerin biri hariç hepsi Togg'dan daha pahalı durumda.
  • TOGG AÇILIŞ TÖRENİ SAATİ | Yerli otomobil TOGG fabrikası açılış törnei ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    - 2 milyon TL'den daha ucuz elektrikli SUV modelleri karşılaştırmaya dahil ettiğimizde, Togg ile benzer boyutlara ve özelliklere sahip modellerin çoğunlukla yüzde 60 ÖTV dilimine girdiği görülüyor.

    - Togg'un fiyatına yaklaşan araçların Uzak Doğulu olmaları ise dikkat çekiyor.

    - Öte yandan, Togg dört tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonunu da satışa sunacak. Bu aracın motor gücü 298 kW olacağından ÖTV'si de yüzde 60 diliminde yer alacak.

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