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        Haberler Dünya Togo Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Togo nerede, hangi kıtada yer alır? Togo başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        1960 tarihinde Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Togo, günümüzde parlamenter sisteme dayalı bir cumhuriyet rejimi ile yönetilmektedir. Dar ve uzun bir coğrafyaya sahip olan ve bu coğrafyası ile Gine Körfezi'ne uzanan Togo, soğuk ve sıcak iklim olmak üzere iki farklı iklimin egemen olduğu bir ülkedir. Bitki örtüsü de bu iklim farklılığına paralel olarak değişkenlik gösteren Togo'da ekonominin temelinde ise tarımsal faaliyetler yer alır. Kuzey bölgelerinde zengin bir yaban hayata da ev sahipliği yapan Togo hangi kıtada yer almaktadır? Togo başkenti neresidir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 18:06
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        Togo nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Birden fazla etnik gruptan meydana gelen Togo, sahip olduğu genç nüfus oranı ile de öne çıkar. %44’ünün şehirlerde geri kalan %56’sının ise kırsal alanda yaşadığı Togo nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Togo para birimi nedir?

        Togo Nerede?

        Togo hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtası olacaktır. Batı Afrika’da yer alan bir ülke olan Togo; kuzeyde Burkina Faso, doğuda Benin, batıda Gana, güneyde ise Gine Körfezi ile çevrelenmiş bir konumdadır.

        19. yüzyıla kadar geçen dönemde Togoland ismiyle anılan küçük bir bölge olan Togo’nun batılı sömürgeciler ile ilk karşılaşması 15. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Bu tarihlerde bölgeye gelen Portekizliler, bölgeyi bir kölecilik merkezi olarak kullanmışlardır. 17. yüzyıldan itibaren ise tamamen Fransa’nın kontrolü altına giren Togo, 1885 yılında ise Alman sömürgesi olarak ilan edilmiştir. Almanya’nın 1. Dünya Savaşı’nı kaybetmesinin ardından bu kez de İngiltere ile birlikte Fransa idaresi altına giren Togo’nun bağımsızlığını kazanması ise 1960 senesinde gerçekleşmiştir. 1960 tarihinde İngiltere ve Fransa’nın kontrolünde olan Togo’nun doğusu ile batısı birleşmiş ve bağımsız Togo devleti kurulmuştur.

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        Togo Başkenti

        Batı Afrika’da yer alan Togo’nun başkenti, Lome’dir. Gine Körfezi’nin hemen kıyısında yer alan ve başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri de olan Lome, ülkenin en önemli ekonomi merkezi olmasıyla da dikkat çekmektedir. Kahve ve kakaonun ihraç edilmesinde önemli bir rolü olan Lome, aynı zamanda uluslararası havalimanı ile çevre ülkeler ile Togo’nun bağlantısını da sağlamaktadır.

        Togo Nüfusu

        2023 verilerine göre Togo’nun nüfusu 8 milyon 280 bin kişiden meydana gelmektedir. Birden fazla etnik grubun da yaşamakta olduğu Togo’da, nüfusun yaklaşık %40’ını oluşturan Eweler, en büyük etik unsuru oluşturmaktadırlar. Eweler dışında; Tembalar, Gurmalar, Masariler ve Kabyeler gibi Afrikalı halkların da yaşamakta olduğu Togo’da kullanılan resmi dil ise Fransızcadır.

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        Dini inanç hususunda ise nüfusun yaklaşık %51’i bölgedeki yerel dinlere inanmaktadır. Bunun dışından Togo nüfusu içinde İslamiyet ve Hristiyanlık dinine mensup insanlar da yer almaktadır.

        Togo Para Birimi

        Togo’da kullanılan para biriminin adı Batı Afrika frangıdır. Togo’nun yanı sıra Mali, Nijer, Senegal gibi farklı Afrika ülkelerinde de resmi para birimi olarak kullanılan Batı Afrika frangının kodu ise XOF’tur.

        Togo Bayrağının Anlamı

        1960 tarihinde ülkenin resmi bayrağı olarak kabul edilip kullanılmaya başlanan Togo bayrağı; yeşil ve sarı renkten oluşturulmuş beş eşit yatay şeritten ve bu şeritlerin sol üst köşesindeki kırmızı zemin içinde yer alan beyaz bir yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrakta bulunan yeşil renk umudu, sarı renk zengin yer altı kaynaklarını, kırmızı renk ise ülkeye duyulan bağlılığı sembolize eder. Bayrağın sol üst köşesinde yer alan beş köşeli yıldızın anlamı ise bağımsızlık uğruna verilen mücadeledir.

        Togo Şehirleri

        İdari olarak 5 bölgeye ayrılan Togo’da öne çıkan şehirler şu şekildedir:

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        • Lome
        • Atakpame
        • Sokode
        • Kara
        • Dapaong

        Togo Türkiye Saat Farkı

        Togo ile Türkiye arasında 3 saatlik bir fark vardır ve Türkiye yerel saati Togo’dan 3 saat daha ileridedir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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