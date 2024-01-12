Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediye Meclis Üyesi İşeri, son yolculuğuna uğurlandı

        TOKAT'taciğerlerine atan pıhtı nedeniyle hayatını kaybeden Tokat Belediye Meclis Üyesi Şadi İşeri'nin (52) cenazesi, toprağa verildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediye Meclis Üyesi İşeri, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'taciğerlerine atan pıhtı nedeniyle hayatını kaybeden Tokat Belediye Meclis Üyesi Şadi İşeri'nin (52) cenazesi, toprağa verildi. 

        Evinde gece saatlerinde rahatsızlanıp, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Tokat Belediyesi Meclis Üyesi Şadi İşeri, ciğerlerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Ali Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından İşeri'nin cenazesi, Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenazeye Milli Eğim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Feci iddia! Eğitmen çocukları okuldaki karanlık odaya kapattı
        Feci iddia! Eğitmen çocukları okuldaki karanlık odaya kapattı
        Evlilik yıl dönümünde eşinin böbreğiyle hayata tutundu
        Evlilik yıl dönümünde eşinin böbreğiyle hayata tutundu
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni

        Benzer Haberler

        Vefat eden Kıbrıs gazisi Çetin Er'in cenazesi toprağa verildi
        Vefat eden Kıbrıs gazisi Çetin Er'in cenazesi toprağa verildi
        Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor
        Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tokat'ta cenaze namazına katıldı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tokat'ta cenaze namazına katıldı
        Bakan Tekin: Okullarda karne öncesi etkinlikler yapılacak
        Bakan Tekin: Okullarda karne öncesi etkinlikler yapılacak
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta konuştu:
        "Küresel İklimin Tarım ve Sulama Kaynaklarına Etkisi" konferansı
        "Küresel İklimin Tarım ve Sulama Kaynaklarına Etkisi" konferansı