Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tokat'ta cenaze namazına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta, vefat eden Şadi İşeri'nin cenaze namazına katıldı.

Cuma namazını tarihi Ali Paşa Camisi'nde kılan Tekin, namazın ardından aynı camide dün hayatını kaybeden Tokat Belediye Meclis Üyesi Şadi İşeri'nin cenaze namazına katıldı. Tekin, İşeri'nin yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze namazına İşeri'nin ailesinin yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.