Tokat'ta uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
Tokat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bir kişinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Zanlının evine düzenlenen operasyonda 91 sentetik uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 16 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 23 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ile 2 gram kenevir ele geçirildi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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