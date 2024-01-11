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        Tokat'ta uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

        Tokat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:46
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        Tokat'ta uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
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        Tokat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bir kişinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Zanlının evine düzenlenen operasyonda 91 sentetik uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 16 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 23 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ile 2 gram kenevir ele geçirildi.

        Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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