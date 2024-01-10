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        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 18:41 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:46
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Uğurcan Kabakçı idaresindeki DA 786 LX yabancı plakalı otomobil, ilçe girişinde Ali Güler'in kullandığı 58 SF 078 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Güler ile eşi Filiz, çocukları Hilal ve Hatice Nur Güler yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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