Tokat'ta ağaca çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 ölü
Tokat Turhal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ağaca çarparak devrildi. Feci kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.
Ali Esetekin (23) idaresindeki hafif ticari araç, Tokat-Turhal karayolu Şenyurt beldesi yakınlarında kavak ağacına çarparak devrildi.
3 KİŞ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Can Esetekin (21) ve Eren Atlı (28) olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler incelemenin ardından cenaze nakil aracı ile Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.