İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir'de TOKİ heyecanı başlıyor. TOKİ İlk Evim'de İstanbul kura çekilişleri için tarihler netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir'de çekilecek kuralar için tarih verildi. Peki İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte 2023 İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir TOKİ kura çekilişi tarihleri...