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2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

İstanbul’da TOKİ heyecanı kaldığı yerden devam ederken Arnavutköy için kura çekilişi başlıyor. TOKİ İstanbul sosyal konut kuralarında İlk Evim Projesi için kura çekilişleri için tarihler netleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi ne zaman? İşte 2023 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi

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  • TOKİ Arnavutköy kura çekiliş tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

    İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir'de TOKİ heyecanı başlıyor. TOKİ İlk Evim'de İstanbul kura çekilişleri için tarihler netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir'de çekilecek kuralar için tarih verildi. Peki İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte 2023 İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir TOKİ kura çekilişi tarihleri...
  • TOKİ Arnavutköy kura çekiliş tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ kura çekimlerine İstanbul ile devam edilecek.

    İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek.
  • TOKİ Arnavutköy kura çekiliş tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

    Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılacak.
  • TOKİ Arnavutköy kura çekiliş tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

    Bakan Kurum Twitter hesabından "İlk Evim’de İSTANBUL zamanı!" diyerek duyurdu:

    "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz."
  • TOKİ Arnavutköy kura çekiliş tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY VE BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'da inşa edilecek 28 bin 3440 konut için kura çekilişleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Başakşehir ve Arnavutköy'de kura çekilişi 1 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Çarşamba tarihleri arasında yapılacak.
  • TOKİ Arnavutköy kura çekiliş tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

    İSTANBUL DİĞER İLÇELERİN KURA TARİHLERİ

    İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu. İstanbul Tuzla 16-29 Mart'ta, Silivri Selimpaşa ve Çatalca 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 1-9 Nisan'da kura çekimleri yapılacak ve 250 bin sosyal konut kura çekimleri İstanbul ile son bulacak. Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınlanacak.
  • TOKİ Arnavutköy kura çekiliş tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

    TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

    2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.
  • TOKİ Arnavutköy kura çekiliş tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

    TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

    TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.
  • TOKİ Arnavutköy kura çekiliş tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? Bakan Kurum tarih verdi!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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