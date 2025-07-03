Tolga Mendi ile Damla Can'ın deniz romantizmi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can ile Bodrum Gündoğan'da tatil yapıyor.

Bir plajda görüntülenen Tolga Mendi ile Damla Can, güneşin keyfini çıkardı.

Bir ara sıcaktan bunalan Tolga Mendi ile Damla Can, kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

REKLAM

Âşıklar, hem yüzdü hem de uzun süre sohbet etti.

Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Damla Can, sevgilisini öpücüklere boğdu.

Tolga Mendi ile Damla Can, daha sonra duş alıp güneşlenmek üzere şezlonglarına döndü.