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        Haberler Magazin Tolga Mendi ile Damla Can'ın deniz romantizmi - Magazin haberleri

        Tolga Mendi ile Damla Can'ın deniz romantizmi

        Tolga Mendi, bir süredir aşk yaşadığı Damla Can ile tatil yapmak için Bodrum Gündoğan'a gitti. Mendi ile Can, denizde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:09
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        Sevgilisini öpmelere doyamadı
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can ile Bodrum Gündoğan'da tatil yapıyor.

        Bir plajda görüntülenen Tolga Mendi ile Damla Can, güneşin keyfini çıkardı.

        Bir ara sıcaktan bunalan Tolga Mendi ile Damla Can, kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Âşıklar, hem yüzdü hem de uzun süre sohbet etti.

        Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Damla Can, sevgilisini öpücüklere boğdu.

        Tolga Mendi ile Damla Can, daha sonra duş alıp güneşlenmek üzere şezlonglarına döndü.

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        #Tolga Mendi
        #Damla Can
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