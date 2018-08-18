Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi: Çabuk gel aşkım!

Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün eşi Almeda Abazi ve arkadaşıyla beraber Nişantaşı'ndaki bir güzellik ve estetik kliniğindeydi. Sayışman, basın mensuplarını fark edince hemen arkalarından gelen eşinden yardım isteyip "Almeda çabuk gel aşkım yoksa beni yakalayacaklar, yanlış anlayacaklar" diyerek espri yaptı