Tom Cruise helikopterden inmiyor
Tom Cruise, bilindiği üzere, helikopterini kendi kullanıyor. Cruise, helikopteriyle neredeyse otomobil kadar sık yolculuk ediyor. Ünlü oyuncu, dün iki kez helikopter pistinde görüntülendi
Kendi helikopterini kendi kullanabilen Tom Cruise, İngiltere'nin başkenti Londra'da helikopterle yeni bir maceraya atılırken görüntülendi.
61 yaşındaki aksiyon yıldızı, dün iki kez helikopter pistinde görüldü.
Tom Cruise, bu yolculuklara alışkın. Birkaç hafta önce, yeni 'Görevimiz Tehlike' (Mission: Impossible) filminin setinde motosiklet sürerken görülen ünlü oyuncu, sekizinci Görevimiz Tehlike filmi olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün Londra'daki setine kendi kullandığı helikopterle inerken fotoğraflanmıştı.
1994'ten beri pilot ehliyeti taşıyan Tom Cruise, başrolünde yer aldığı 'Top Gun: Maverick' adlı filmin 2022'de San Diego'da düzenlenen galasına da kendi kullandığı helikopterle gitmişti.
'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün çekimleri İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor. Filmin Mayıs 2025'te gösterime girmesi planlanıyor.