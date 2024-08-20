Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu

Bu da bir zamanların en ünlü bebeğinin, babasıyla hiçbir ilgisi olmadığına dair bir işaret olarak görülmüştü. Holmes ve Cruise ikilisinin kızı, artık Suri Noelle adını kullanıyor. Okul prodüksiyonu olan 'Head Over Heels' adlı müzikalin reklam afişinde Suri'nin bu adı kullandığı görülmüştü.