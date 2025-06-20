Topkapı Sarayı geceleri de gezilebilecek

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Topkapı Sarayı, 14 Eylül’e kadar cumartesi günleri 21.00 - 23.00 saatlerinde gezilebilecek.

Tarihi, mimarisi, avluları ve eşsiz koleksiyonlarıyla Topkapı Sarayı, gece ışıkları altında bambaşka bir görünüme bürünerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacak.

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BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTASI: BAB-I HÜMAYUN

Gün batımından sonra başlayacak ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00 saatlerinde iki grup halinde gerçekleştirilecek.

Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.

Saray’ın girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu'daki kafeterya ziyaret saatlerinde açık olacak.

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MUKADDES EMANETLER DAİRESİ VE HAZİNE AÇIK

Ziyaretlerde Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun'da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol, Enderun Avlusu’nda ise Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu gezilebilecek.

Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada görülebilecek.

Köşkler bahçesi olarak anılan dördüncü avlu da ziyaret kapsamında görülebilecek.