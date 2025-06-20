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        Haberler Yaşam Topkapı Sarayı geceleri de gezilebilecek

        Topkapı Sarayı geceleri de gezilebilecek

        Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, yaz mevsiminin en uzun günü olan 21 Haziran'dan itibaren akşam saatlerinde ziyarete açılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:03 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:03
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        Topkapı Sarayı geceleri de gezilebilecek
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        Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Topkapı Sarayı, 14 Eylül’e kadar cumartesi günleri 21.00 - 23.00 saatlerinde gezilebilecek.

        Tarihi, mimarisi, avluları ve eşsiz koleksiyonlarıyla Topkapı Sarayı, gece ışıkları altında bambaşka bir görünüme bürünerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacak.

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        BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTASI: BAB-I HÜMAYUN

        Gün batımından sonra başlayacak ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00 saatlerinde iki grup halinde gerçekleştirilecek.

        Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.

        Saray’ın girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu'daki kafeterya ziyaret saatlerinde açık olacak.

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        Ziyaretlerde Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun'da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol, Enderun Avlusu’nda ise Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu gezilebilecek.

        Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada görülebilecek.

        Köşkler bahçesi olarak anılan dördüncü avlu da ziyaret kapsamında görülebilecek.

        Ziyaretçiler Havuzlu Teras’ta dolaşıp, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi silüetini, Mecidiye Köşkü terasından da panoramik şehir manzarasını seyredebilecek.

        Bu bölümdeki yapılar sadece dışarıdan görülebilecek.

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        #Topkapı Sarayı
        #Milli Saraylar Başkanlığı
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