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        Haberler Magazin Şarkıcı Çelik Marmaray'da - Magazin haberleri

        Çelik, Marmaray'da

        Ünlü şarkıcı Çelik, toplu taşıma araçlarından Marmaray'ı kullandı. O anları da sosyal medya sayfasına taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:32 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:32
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        1990'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Çelik, Marmaray'daydı.

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        Ünlü şarkıcı, Marmaray'dan fotoğrafını paylaştı. Çelik, fotoğrafında da Zeytinburnu durağında olduğunu belirtti.

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        Ünlü isimler zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda görülüyor... İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen isimlerden.

        SELİN DEMİRATAR

        Uzun süredir ekranlardan uzak olan Selin Demiratar, tatil için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Oyuncu, ulaşım için metroyu tercih etti. Demiratar, çektiği fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.

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        MAHSUN KIRMIZIGÜL

        Çeşme'de minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi. O anları paylaşan Kırmızıgül, "Çeşme'de sahne öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemekte alkol almış olan arkadaşımın aracını kullanarak onu evine bıraktık ama gecenin o saatinde otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık" ifadelerini kullandı.

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        BADE İŞÇİL

        Toplu taşımayla Tarihi Yarımada'yı dolaşan Bade İşçil, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Firuzağa Camii'ni ziyaret etti.

        Tramvaya binen Bade İşçil, keyifli anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        NÜKHET DURU

        Bir dönem ABD'de tatil yapan Nükhet Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

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        SELDA BAĞCAN

        Selda Bağcan'ın Yenikapı - Hacıosman metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu. Bağcan hakkında, "Gerçek bir sanatçı", "Yenikapı metrosunda bir dünya starı", "Halkın sanatçısı" ve "Egosuz yıldız" gibi yorumlar yapıldı.

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        EBRU YAŞAR

        Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro!

        9

        DİDEM SOYDAN

        Nişantaşı'nda oturan Didem Soydan da Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.

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        EDİS

        Edis Görgülü, otobüsle seyahat ederken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, "Dikkat dikkat! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim" notunu düştü.

        11

        MERT FIRAT

        Oyuncu Mert Fırat da İstanbul trafiğinde çareyi metroda bulan başka bir ünlü.

        12

        YAVUZ SEÇKİN

        Yavuz Seçkin de Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.

        13

        KEREMCEM

        Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümüne yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaşmıştı. Keremcem, "Trafik bile yeni bölümüne yetişmeme engel değil" dedi.

        14

        MERYEM UZERLİ

        Yaşamının büyük kısmını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, Berlin metrosunda...

        15

        DOĞUKAN MANÇO

        Doğukan Manço ise İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste.

        16

        ARDA TURAN

        Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da metroda çektiği selfie'sini Instagram hesabından paylaştı.

        17

        ŞENAY AKAY

        Emekli manken Şenay Akay da Yanikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.

        18

        CAN YILMAZ

        İstanbul metrosuna binen Can Yılmaz fotoğrafın altına "Sevgili Zafer Algöz ağabeyimle Paris metrosunda..." notu düştü.

        19

        TALAT BULUT

        Oyuncu Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunu kullanan ünlülerden.

        20

        ŞAHAN GÖKBAKAR

        Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da metrodan bu fotoğrafını paylaştı. Gökbakar fotoğrafına, "Ben de izleyeyim mi yenge?" notunu düştü.

        #Çelik
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