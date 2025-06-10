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        Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de!

        Milli pilot Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da MotoGP'de yarışacak. Toprak Razgatlıoğlu, böylece MotoGP'de yarışan ilk Türk sürücü olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 17:19 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:45
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        Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de!
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        Superbike'ta tarihi başarılara imza atan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu devler sahnesine adım atıyor.

        Pramac Yamaha, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 itibarıyla takıma katılacağını açıkladı. Toprak böylece MotoGP'de yarışan ilk Türk sürücü olacak.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) elde ettiği üst düzey başarılarla uluslararası arenada kendini kanıtlayanToprak Razgatlıoğlu, şimdi de dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'ye adım atıyor. 2026 sezonunda geçerli olacak bu anlaşmayla birlikte Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olacak ve Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

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        2024 MotoGP sezonunun şampiyonu Pramac Racing ile anlaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha'nın fabrika destekli motoruyla piste çıkacak. Geçtiğimiz sezonu Ducati ile tamamlayan takım, bu sezonda Yamaha ile yarışmaya başlamıştı.

        Toprak'ın MotoGP'ye geçişi, yalnızca kişisel kariyerinde bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türkiye'nin motor sporları tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak da kayda geçiyor.

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