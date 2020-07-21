Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
2014 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Dier, Tottenham'da bu sezon 29 maçta forma giydi.
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