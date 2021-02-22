Yıllar sonra gelen 'Ezel' itirafı 0:00 / 0:00

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Başrollerini Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı 'Ezel' dizisinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan 46 yaşındaki Işıklı, şu ifadeleri kullandı:

'Bu bestemi kimse beğenmez' demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim 'Lütfen bunu stüdyoda kaydet, öyle karar ver. Bu çok güzel' diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım ve 'Eyşan' 12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu.

— Toygar Işıklı (@toygarisikli) February 19, 2021