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Trabzon'da pistten çıkan uçak, pide salonu olarak hizmet veriyor

Neye niyet neye kısmet atasözünü hatırlatan bir örnek Trabzon'da yaşanıyor. Trabzon Havalimanı'nda 14 Ocak 2018'de pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı yolcu uçağı, Yomra ilçesinde pide salonu olarak hizmet vermeye başladı

Trabzon'da pistten çıkan uçak, pide salonu olarak hizmet veriyor
AA

Yaklaşık 5,5 yıl önce Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkan ve denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağı, Yomra Belediyesi tarafından 3 yatırımcıya tahsis edildi.

Açılışa katılan Vali İsmail Ustaoğlu, uçağın restorana dönüştürülmesinin Karadeniz insanının pratik zekasını gösterdiğini belirterek "5 yıl önce ilimizde yaşadığımız elim bir kazada kullanılamayacak hale gelen uçağın nasıl ilimizde istihdama, ticarete dönüştürüldüğünün çok güzel örneğini burada görüyoruz." dedi.

Üretimin, istihdamın, ihracatın artırılmasına yönelik atılan her adımın Trabzon ve ülke için önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, son yıllarda Trabzon'un turizm alanında çok güzel ivme kazandığını söyledi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, tesisin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İşletme ortaklarından Abdulkadir Bektaş da Yomra Belediyesinin girişimleri sonucunda uçağı restoran olarak hizmete kazandırdıklarını ifade etti.

Kaza sırasında uçakta bulunan yolculardan Enes Aslan da kaza anından sonra acil çıkış kapısını kendisinin açtığını anlattı.

Aslan, "5 yıl sonra aynı uçaktayım. Sahibi arkadaşımız, beraber yemek yiyeceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Farklı bir duygu bizim için. Güzel anıyoruz ama uçak kazası hayatımızda çok şey değiştirdi. Psikolojimizi altüst etti, bir süre uçağa binemedim." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 60 müşteriye hizmet verebilecek şekilde dizayn edilen uçak restoranda, yan taraftaki kafenin mutfağında pişirilen pideler servis edilecek.

Uçak kazası

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Kazanın ardından büyük çaplı kurtarma operasyonuyla Trabzon Havalimanı apronunun bir bölümüne çekilen ve hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı uçağın iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökümü ise 23 Temmuz-12 Eylül'de 6'sı mühendis 15 kişilik ekip tarafından tamamlanmıştı.

Ticaret Bakanlığı, uçağın gövdesi ve gövde aksamlarını müracaatı üzerine Yomra Belediyesine bedelsiz tahsis etmiş, uçak 29 Eylül 2018'de Trabzon Havalimanı'ndan vinç yardımıyla Yomra ilçesine götürülmüştü.

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