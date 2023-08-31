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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Trabzon Maçka'da bir şüpheli, tartıştığı 2 kişiyi silahla vurdu. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi olay yerinde öldü, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 07:20 Güncelleme: 31.08.2023 - 07:20
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        Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Trabzon'un Maçka ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Yaylabaşı Mahallesi'nde E.Ö, O.Ç. ve Ş.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, O.Ç. ise yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Güvenlik güçleri olay yerinden kaçan şüpheli Ş.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberde DHA'nın fotoğrafı kullanılmıştır.

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