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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da sosyal tesis yandı

        Trabzon'da Sera Gölü kıyısındaki sosyal tesis yandı

        Trabzon'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü kıyısındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesis, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:47
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        Trabzon'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü kıyısındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesis, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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        Akçaabat'ta 1950'de meydana gelen heyelanda Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkamasıyla oluşup, 2010'da "Tabiat Parkı" ilan edilen Sera Gölü'nün kıyısında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tek katlı ahşap sosyal tesisin bacasında, öğle saatlerinde yangın çıktı.

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        İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında tesis kullanılamaz hale geldi.

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        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika haberleri trabon
        #Akçaabat
        #Sera Gölü
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