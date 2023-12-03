Trabzonspor´da 4 milyar 045 milyon TL borç ibra edildi;Başkan Doğan"Uçurumun kenarından döndük" Trabzonspor´unOlağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Trabzonspor Yönetimi'nin idari ve mali yönden ibra edildiği kurulda, kulübün net borcu 4 milyar 045 milyon TL olarak açıklandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Göreve geldiğimiz 8 ayda kulüp kasasından 90 milyon euro ödeme yaptık. Bu ödeme yapılamasaydı asıl o borcun nereye gideceğini o zaman görürdük. O 90 milyon Euro ödenemeseydi o anlaşmaların feshinden kaynaklı olarak 70 milyon euro civarında bir tazminatla karşı karşıya kalacaktık. Uçurumun kenarından döndük yol çok uzun ve meşakkatli" dedi.

Trabzonspor´unOlağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Trabzonspor Yönetimi'nin idari ve mali yönden ibra edildiği kurulda, kulübün net borcu 4 milyar 045 milyon TL olarak açıklandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Göreve geldiğimiz 8 ayda kulüp kasasından 90 milyon euro ödeme yaptık. Bu ödeme yapılamasaydı asıl o borcun nereye gideceğini o zaman görürdük. O 90 milyon Euro ödenemeseydi o anlaşmaların feshinden kaynaklı olarak 70 milyon euro civarında bir tazminatla karşı karşıya kalacaktık. Uçurumun kenarından döndük yol çok uzun ve meşakkatli" dedi.

Trabzonspor Kulübü´nün Olağan Genel Kurulu toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda; eski başkan Ahmet Celal Ataman da yer aldı. Ali Sürmen başkanlığında divan başkanlığı oluşturulmasının ardından genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun faaliyet, idari ve mali raporlarını okudu. Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin ise 31 Ekim 2023 itibarıyla kulübün net borcunu 4 milyar 045 milyon lira olarak açıkladı. Ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

BAŞKAN DOĞAN: ÖNEMLİ FAALİYETLER SÜRDÜRÜYORUZ

Genel kurulda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu olarak Trabzonspor´un özellikle ekonomik anlamda güçlü kalması gerektiğinin bilincinde olduklarını ve bu konuda gerçekçi hareket ettiklerini söyledi. Başkan Doğan, büyük hedefleri olduğunu ve o büyük hedeflere ulaşmak için büyük bir mali disiplin, yeni ve önemli gelir kaynaklarının yaratılması, akıllı bir yönetim politikasından geçtiğinin farkında olduklarını dile getirdi. Camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek olduğuna vurgu yapan Doğan, "Bu verimli topraklarda daha nice şampiyonluklar yaşamak için de en önemli konunun ekonomi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Kulübümüzü maddi ve manevi anlamında Türkiye´nin en önemli kulüplerinden biri haline getirmek için çok önemli çalışmalar içindeyiz. Taraftarlarımızın Trabzonspor´la gurur duyması için birçok konuda faaliyetler sürdürmekteyiz" dedi.

"YAYIN GELİRLERİ MASRAFLARI KARŞILAMIYOR"

Türk futbolunun artık uçurumun kenarında olduğunu söyleyen Doğan şöyle konuştu: "Artık deniz bitti. Bu sene önemli bir yayın ihalesi var. Tüm kulüplerimizi çok yakından ilgilendiren ve hiçi kimsenin hata yapma lüksünün olmadığı günlerdeyiz. Yayın ihalesi 500 milyon dolar seviyelerinden 90 milyon doların altına düştü. Örneğin Trabzonspor herhangi bir deplasmanda 3 puan alsa bile o deplasman masraflarını karşılayamayacak seviyede bir naklen yayın gelirimiz var. Hafta içi kulüpler birliği toplantısı gerçekleştirildi ve önemli konular konuşuldu. Bu konulardan en önemlilerinden bir tanesi yayın ihalesiydi. İnşallah bu sefer geçen sefer olduğu gibi tek bir yayıncı kuruluşun değil 2 veya 3 kuruluşun katılacağı bir ihale olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili değerli federasyon başkanımızın ve yönetim kurulunun önemli çalışmaları var. Bu çalışmalar neticesinde gelinen noktada şunu söyleyebiliriz. Birçok siste konuşuluyor başta Play-Off olmak üzere önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere. Bunların konuşulmasının asıl sebebi yaklaşık olarak 90 milyon dolara gerileyen naklen yayın gelirini 200 milyon dolar bandına çekebilmek. Eğer bu aşamalara ulaşılabilirse kulüplerimizin bir nebze nefes alacağını düşünüyorum"

"FEDERASYONDAN BEKLENTİLERİMİZ VAR"

E-bilet ihalesine ilişkin konuşan Başkan Doğan, "En önemli konulardan birisi de e-bilet ihalesi. Bilindiği gibi mevcut sistem potansiyelin çok altında gelir sağlayan çok komik rakamlarla kulüplere katkı veren bir sistem bulunmakta. Pazarı genişletemeyen, stadyum ekonomisini çalıştırmaktan uzak açıkçası aciz bir sistem. Federasyonumuzun bu konuda da çok ciddi çalışmaları var. Federasyondan beklentimiz bu fırsatları maksimum seviyeye getirerek bunları çok ciddi paralara çevirerek önemli gelir kaynaklarını takımlarımıza kazandırmasıdır.

"ALTYAPIDAN TORPİLİ KALDIRDIK"

Konuşmasında bazı üyelerin konuşmalarına da açıklık getiren Doğan şunları kaydetti: "Şampiyonluk anıtın için 19-20 kişilik bir katılımla 38-40 milyon TL´lik bir para toplandı. Sadece 18-19 kişinin isminin bulunacağı bir anıtın yapılması şu an itibariyle mantıklı durmadığı için biz bu sayıyı nasıl artırabilir ve beklentileri karşılayabiliriz diye sayın Emre Birhan Yazıcı önderliğinde bir planlama yapıyoruz ve şu anda hazırlanıyoruz. Double Pass konusu Fransa, İngiltere, Almanya ve Belçika´da çok önemli kulüplerle yıllardır faaliyetlerini sürdüren bir firma. Eksikleri olabilir bizim de eksiklerimiz olabilir. Yaklaşık olarak 6 aylık bir süredir ciddi anlamda faaliyette. Trabzon şehri olarak çok iyi biliyoruz ki altyapıdan bir verim alınabilmesi için en az 3-4 yıllık bir sürecin geçmesi gerekiyor. Biz tüm iyi niyetimizle altyapıda torpili kaldırdığımı söyleyebilirim. İsminin ne olduğu önemli değil. Önemli olan benim kafamda altyapıda torpilin işlemediği. Burada kimseyi eleştirmek anlamında bunu söylemiyorum. Yıllarca biz de bunları gördük gördüğümüz yaraya da parmak bastık ve bunu ortadan kaldırdık, kimse de bunun aksini söyleyemez"

"TRANSFERDE GİZLİMİZ SAKLIMIZ YOK"

Başkan Ertuğrul Doğan transferlerin nasıl yapıldığına ilişkin de "Transferler konusunda da ilk gün söz verdiğim gibi önce hocamızın talebini alıyorum. Yanına izleme komitesi imzasını atıyor, yanına asbaşkan imzasını atıyor yanında başkan imzasını atıyor. Ve tüm bu imzalar denetleme kurulumuz hem diğer kurul üyelerimizin tamamıyla dosya halinde paylaşılıyor. Bunu herkes görebilir ve ibraz edebiliriz. Bu konuda bir gizlimiz saklımız yok" ifadelerinde bulundu.

KARTAL ARAZİSİ

İstanbul´daki Kartal arazisi ile ilgili planlamanın da sürdüğünü aktaran Doğan, "Kartal arazisi ile ilgili resmi başvurumuzu yaklaşık 2 ay önce yaptık. Kartal Arazisinin satın alınması ve üzerinde proje geliştirilmesi ile alakalı satın alınması ile ilgili bir çalışma yapıldı. Haftaya Ankara´da bize bu çalışmayla ilgili bize bilgi verecekler. Biz de planlamamızı yapıp o araziyi yani mülkünü Trabzonspor´a kazandırıp Emlak Konut veya TOKİ´den bir tanesi ile anlaşıp inşallah kulübümüzün borçlarını ödenebilir bir hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

"90 MİLYON EURO ÖDEME YAPTIK"

Bordo-mavili kulübün borcuna ilişkin bilgiler paylaşan Doğan, bu konuda şöyle dedi: "Mevcut kur farkları ve artan faizleri üzerine koyunca borç rakamı bu. Biz burada çok dikkatli davranmaya her şeyi her an planlamaya çalışıyoruz. Trabzonspor´a eksiğimiz olabilir ama yanlışımız olmaz. Biz geldiğimiz günden beri yönetim kurulundaki arkadaşlarımın özverili ve iyi niyetli çalışmalarından ötürü onlara teşekkür ediyorum. 8 ayda kulüp kasasından 90 milyon Euro ödeme yaptık. Bu ödeme yapılamasaydı asıl o borcun nereye gideceğini o zaman görürdük. O 90 milyon euro ödenemeseydi o anlaşmaların feshinden kaynaklı olarak 70 milyon euro civarında bir tazminatla karşı karşıya kalacaktık. Artı manevi yükü camiaya artı sponsorlara olan yükü. Yani içinden çıkılmayacak bir hale gelecektik. Bu 90 milyon Euro´nun 70 milyon Euro´su tamamen sponsorluktur. Yni kulübe bir geri dönüşü olmayacaktır. Ocak ayı sonunda inşallah bitirdiğimiz bir proje ile bu rakamın üzerine bir 25 milyon Euro daha koyacağız. İnanın elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor camiasının mutluluğu, yeniden şampiyonluğu görmesi için yapıyoruz ve tüm bunları yaparken de Trabzonspor´un mali yapısını elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz. Ben bir işadamı olarak zaten böyle bir böyle bir şeyin normal şartlarda olması şirketin faaliyetini sürdürmesi mümkün değil. Bu Trabzonspor için olduğu için buradadır. Bunun bir dönüşümle olması gerekiyor. Biz de bu dönüşüme talibiz, bunu ilk geldiğimiz gün de söyledim."

"UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜK"

Her şeyi planlayarak yürüttüklerini ve geçmişte yaşananları kendilerine tecrübe edindiklerinin altını çizen Doğan" "Uçurumun kenarından döndük yol çok uzun ve meşakkatli. Bu şehrin yeniden şampiyonlukları görmesi çok önemli ama şampiyonlukları görürken sürdürülebilir bir ekonomi ile görmesi önemli. Aksi halde bizim gördüğümüz şampiyonluk gibi olur. Dolayısıyla biz bunları da yaşadık gördük ve tecrübe ettik. Ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı biliyoruz. Benim tek ricam lütfen hocamızın oyuncularımızın yanında olup onlara destek olalım. Biz bu yürüyüşü tek başımıza yapamayız. Sizlerin desteği olmadan biz bu yürüyüşü bitiremeyiz. Sizlerden bu konuda destek bekliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.