Trabzonspor´dan Pepe´nin sakatlığına ilişkin açıklama
Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edildiği açıklandı.
Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edildiği açıklandı.
Süper Lig´in 14'üncü haftasında Kayserispor ile sahasında karşılaşan Trabzonspor'da karşılaşmanın 38'inci dakikasında Pepe sakatlık yaşadı. Bordo-mavili kulüp Pepe´nin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe´nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-04 18:32:58
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