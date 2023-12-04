Trabzonspor´dan Pepe´nin sakatlığına ilişkin açıklama

Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig´in 14'üncü haftasında Kayserispor ile sahasında karşılaşan Trabzonspor'da karşılaşmanın 38'inci dakikasında Pepe sakatlık yaşadı. Bordo-mavili kulüp Pepe´nin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe´nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-04 18:32:58