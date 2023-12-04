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        Trabzon'da hayata geçirilecek GES'te panel montajına başlandı

        Trabzon'un Ortahisar Belediyesinin hayata geçirdiği güneş enerjisi santralinde (GES) panel montajına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:56
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        Trabzon'da hayata geçirilecek GES'te panel montajına başlandı
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        Trabzon'un Ortahisar Belediyesinin hayata geçirdiği güneş enerjisi santralinde (GES) panel montajına başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Geçit Mahallesi'nde kurulacak GES'te panel montajının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şu ana kadar 1500 panelin kurulumunun tamamlandığını belirtti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tahsis edilen 45 dönüm alanın 35 dönümünde kurulacak GES için toplam 5 bin 688 panelin montajının yapılacağını ifade eden Genç, GES'in yılda 3 bin kilovat enerji üreteceğini aktardı.

        Genç, belediyenin yıllık enerji tüketiminin 1800 kilovat olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Tüketimimizi mahsuplaşacağız, fazlasını da satacağız. Yaklaşık 1200 kilovat miktarındakini satmış olacağız. Satış için iznimiz var. Mevzuat gereği tükettiğimiz kadar satabilme hakkı var. Bu da belediyemiz için ek gelir demek. Yeni yılla birlikte GES'te elektrik üretimine başlayacağız. Bu, enerji maliyetlerinin artışından kaynaklı bazı belediyelerimizin de uyguladığı bir proje. Tonya Belediyemiz başladı, bayağı verimli bir uygulama. Hem kendi enerjisini üretiyor hem de gelir temin ediyor. İLBANK'ın da bu konuda hibeleri var, düşük faizli kredi de veriyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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