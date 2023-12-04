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        Trabzonsporlu Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

        Trabzonsporlu Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 18:01 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:01
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        Trabzonsporlu Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
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        Trabzonsporlu Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

        "Futbol A takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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