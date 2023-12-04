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        Trabzon'da duvardan düşen kişi öldü

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde duvardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:02
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        Trabzon'da duvardan düşen kişi öldü
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde duvardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Uzungöl Glazomat mevkisinde, 1,5 metre yüksekliğindeki ihata duvarı (bahçe veya binayı çevreleyen duvar) üzerinde duran İsmail Sezgin (53) düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Sezgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sezgin'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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