Trabzon'da duvardan düşen kişi öldü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde duvardan düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Uzungöl Glazomat mevkisinde, 1,5 metre yüksekliğindeki ihata duvarı (bahçe veya binayı çevreleyen duvar) üzerinde duran İsmail Sezgin (53) düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Sezgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sezgin'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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