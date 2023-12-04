Trabzon'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde 58 yaşındaki Perihan Dikbaş, bahçede başından silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Dikbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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