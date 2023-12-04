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        Trabzon'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:48
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        Trabzon'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde 58 yaşındaki Perihan Dikbaş, bahçede başından silahla vurulmuş halde bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Dikbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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