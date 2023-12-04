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        Başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü

        TRABZON'unŞalpazarı ilçesinde bahçede başına yorgun mermi isabet eden Perihan Dikbaş (58), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:10
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        Başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü
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        TRABZON'unŞalpazarı ilçesinde bahçede başına yorgun mermi isabet eden Perihan Dikbaş (58), hayatını kaybetti.

        Olay akşam saatlerinde ilçenin Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Evinin yakında yer alan bahçede çalışan Perihan Dikbaş, birden kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Dikbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, yorgun merminin isabet etmesi sonucu Dikbaş'ın yaşamını yitirmesi ile ilgili şüphenin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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