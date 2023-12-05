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        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yi konuk edecek

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:21
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        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yi konuk edecek
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

        Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.

        - Kupayı 9 kez kazandı

        Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

        Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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