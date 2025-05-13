Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te kozlarını paylaşacak.
Bu maç için Gaziantep'e gidecek bordo-mavililer, kamp kadrosunu açıkladı.
Kafilede şu oyuncular yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Arseniy Batagov, John Lundstram, Tim Jabol, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan.