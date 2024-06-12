Trafiği kilitleyen kaza: TEM'de kamyonlar çarpıştı
İstanbul Çatalca TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Sürücülerin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
TEM Otoyolu Çatalca gişeleri mevkisinde saat 11.30 sıralarında kaza meydana geldi.
Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İp yüklü kamyon kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Kamyon burada Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyon şoförlerinden biri araçta sıkıştı.
Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.