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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik magandası iki kadına silah çekti | Son dakika haberleri

        Trafik magandası iki kadına silah çekti

        Antalya'da trafik magandası, tartıştığı iki kadına dehşeti yaşattı. Kadınlara silah doğrultan sürücü, araçtan inmelerini istedi. Büyük panik yaşayan kadınlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 24.06.2025 - 21:31 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:34
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        Trafik magandası iki kadına silah çekti
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        Antalya’da trafikte yaşanan tartışma, dehşet anlarına sahne oldu. Bir erkek sürücü, trafikte tartıştığı iki kadına silah çekerek araçtan inmelerini istedi.

        Panikleyen kadınlar, kısa süreli şaşkınlığın ardından fırsat bulup olay yerinden hızla uzaklaştı.

        Kadınlar büyük korku yaşadı. Şahsın elindeki silahla tehditler savurduğu anlar, araç içindeki kadınlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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