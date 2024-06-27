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        Haberler Gündem Güncel Trafikte korku dolu anlar: Bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı | Son dakika haberleri

        Trafikte korku dolu anlar: Bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı

        Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterip, kapıyı ve camı yumrukladı. Korku dolu anlar servis aracında bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:11
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        Muratpaşa'nın Etiler Mahallesi'nde trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı.

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        Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından inerek, servis minibüsünün yanına gitti.

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        Öfekeli sürücü servis aracındaki yolculara bıçağını göstererek, servis şoförünün kapısını açmaya çalıştı.

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        Kilitli olduğu için kapıları açamayan sürücü, bu kez de servis aracının kapısını ve camını yumrukladı.

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        Öfkeli sürücüyü, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.

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        Korku dolu anlar servis aracında bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        #Antalya
        #trafikte kavga
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