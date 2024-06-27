Trafikte korku dolu anlar: Bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı
Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterip, kapıyı ve camı yumrukladı. Korku dolu anlar servis aracında bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 27.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:11
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Muratpaşa'nın Etiler Mahallesi'nde trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı.
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Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından inerek, servis minibüsünün yanına gitti.
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Öfekeli sürücü servis aracındaki yolculara bıçağını göstererek, servis şoförünün kapısını açmaya çalıştı.