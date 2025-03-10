Trakya'da hububatta "kuraklık" alarmı!

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Trakya'da kuru toprağa ekilen buğday ve arpa tohumları, sonbahar yağışlarıyla çimlenmiş, üreticilere nefes olmuştu. Fakat bölgede kış döneminde yeterli sağanak ve kar yağışı olmaması hububat ekili alanları olumsuz etkiledi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, önceki yıllarda da yaşanan tarımsal kuraklığın bu yıl da etkisini gösterdiğini söyledi. Yağış rejimi ve metrekareye düşen yağış miktarındaki değişikliklerin çiftçileri olumsuz etkilediğini ifade eden Şaylan, kente yeterli seviyede yağış düşmediğini belirtti.

Buğday ve arpanın acil yağışa ihtiyacının olduğunu anlatan Şaylan, "Ekim ve kasım aylarında yapılan ekilişlerde buğday ve arpa çıkışlarımız güzel olmuştu. O dönem yağışlar olduğu için erken ve geç ekilen buğday ve arpalar birbirine yetişti. Fakat sonraki yağışlar hem azaldı hem de düzensiz hale geldi. Bu sene de bitkisel üretimde tarımsal kuraklık baş göstermeye başladı" dedi.

Ekili hububatların kök yapısının değişmeye ve bozulmaya başladığını dile getiren Şaylan, tarımsal kuraklığın devam etmesi halinde verim ve kalitede kayıpların yaşanacağını kaydetti.

Bölgede geçen ay yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışlarının da tarımsal üretime katkı sağlamadığını aktaran Şaylan, şöyle devam etti:

"Kar yağışı maalesef ki merkezde değil, Balkanlar'da oldu. Oradaki yağışlar barajları ve ormanı etkiledi. Buğdayın belirli dönemde tabi ki üşümesi lazım. Buğdayın üşümesi verim ve kaliteyi arttırıyor. Ama yağış olmadığı için buğdayda tarımsal kuraklık hat safhada. Beklenen yağışların gelmesiyle buğday ve arpanın istenen seviyede suya kavuşacağını umuyoruz."