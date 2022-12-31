Troya'da bulundu... Kemikten yapılmış, 3 bin 300 yıllık!

Şunu kesinlikle söylüyoruz, antik dönem tarihçilerinin, Heredot sonrasındaki tarihçilerin de Troya Savaşı'nın olup olmadığı konusunda hiçbir kuşkuları yok. Bizim arkeolojik olarak son 150 yılda yapılan kazılarda, Troya'da böyle bir savaşın ya da savaşların gerçekleşmiş olduğu konusunda kuşku duymuyoruz. Bu ve buna benzer buluntuları, Homeros'un destanında anlattığı Troya Savaşı'nın tarihsel özünü ispatlayacak buluntular olarak yorumlayabiliriz."