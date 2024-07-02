TRT'den sinyal eleştirilerine yanıt

Sosyal medyada TRT'nin EURO 2024 yayınlarının bazı izleyiciler tarafından izlenemediği paylaşımları yapılmaya başlandı. Sinyal sorunu yaşayan izleyiciler, paylaşılan frekans bilgilerinden de kanala erişemediğini kaydetti. Bunun üzerine TRT'den açıklama yapıldı.

ULUSLARARASI YAYIN HAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İzleyicilerimiz, EURO 2024 yayınlarını izlemekle ilgili yaşadıkları aksaklıkları TRT İletişim Merkezi'miz ve sosyal medya aracılığıyla Kurumumuza iletmektedir. UEFA, lisans verdiği tüm yayıncılardan "Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık" kuralına uyulmasını kesinlik şartıyla talep etmektedir.

"SİNYAL GÜCÜNÜ BELİRLİ SEVİYENİN ÜSTÜNE ÇIKARAMAMAKTAYIZ" Bu çerçevede UEFA, EURO 2024 yayınlarına Türkiye dışından erişilebildiği yönündeki şikâyetleri Kurumumuza 'Yaptırım' uyarısıyla iletmektedir. Belirtmek isteriz ki UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve uygulanması zorunlu şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüzü belirli seviyenin üstüne çıkaramamaktayız. ŞİFRELEME POLİTİKALARI AÇIKLAMASI EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir. Aynı zamanda, TRT’nin dijital platformu tabii ile Türkiye’deki izleyicilerimiz tüm cihazlardan ve akıllı TV’lerden yayınlarımızı ve EURO 2024 karşılaşmalarını izleyebilirler. "