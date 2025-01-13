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        Haberler Dünya Trudeau'dan, ABD'nin Kanada ürünlerine uygulayacağı gümrük vergisine ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Trudeau'dan, ABD'nin Kanada ürünlerine uygulayacağı gümrük vergisine ilişkin açıklama

        Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili, "Bu gümrük vergisi ABD'ye zarar verir" dedi. Trueau, Trump'ın "Kanada ABD'nin 51. eyaleti olsun" çıkışına ise, "Gündemi saptırmak için söylüyor" yorumunu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:05
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        Trudeau'dan Trump'a 'gümrük vergisi' cevabı
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        Trudeau, Amerikan MSNBC kanalına verdiği demeçte, Trump'ın Kanada'yı ülkesinin 51. eyaleti yapmak istediğine ilişkin açıklamalarının esas gündemi saptırdığını belirtti.

        Vatandaşların Trump'ın, Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmak istediği yönündeki açıklamalarına odaklandığına dikkati çeken Trudeau, "İnsanlar, ABD'ye gelen çelik ve alüminyum üzerindeki yüzde 25 gümrük vergisinin etkilerini konuşmak yerine bundan bahsediyorlar. Hiçbir ABD vatandaşı, Kanada'dan gelen elektrik, petrol ya da gaz için yüzde 25 daha fazla ödemek istemez. Bence insanların, bu konuya biraz daha dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Trump'ın ABD vatandaşlarının hayatını kolaylaştırması ve ABD'li işçileri desteklemesi için Başkan seçildiğini vurgulayan Trudeau, "Söz konusu gümrük vergileri, onlara zarar verecek." şeklinde konuştu.

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        Kanada Başbakanı Trudeau, Trump'ın CNN'de katıldığı programda, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamasına, "Bu olmayacak." karşılığını vermişti.

        "Kanada'yı korumak için neden yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?"

        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamalarını yineleyerek, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Kanada'yı korumak için neden yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Trump, daha önce de Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu.

        Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, Trudeau için defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

        Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları, ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını savunan Trump, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

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