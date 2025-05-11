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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump Filistin devletini tanıyacak mı? | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump Filistin devletini tanıyacak mı?

        ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a düzenleyeceği ziyaretten önce İsrail basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Jerusalem Post, Trump'ın Ortadoğu ziyaretinden önce Filistin devletini tanıyacağını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:47
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        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
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        Suudi Arabistan, önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ülkelerine yapacağı ilk ziyaretin bir parçası olarak bir Körfez-ABD zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu zirve, Trump'ın ilk başkanlık döneminde 21 Mayıs 2017'de düzenlenen zirvenin ardından gerçekleşecek.

        ABD Başkanı Trump, Riyad'a yapacağı ziyaretten önce geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "çok önemli bir duyuru" yapacağını söylemişti. Trump'ın açıklamaları merak uyandırırken, İsrail basınında bu konuya ilişkin önemli bir iddia yer aldı.

        Jerusalem Post'un haberinde, İsrail ziyaretini iptal eden Trump'ın Suudi Arabistan'a gitmeden önce Filistin devletini tanıyacağı iddia edildi.

        Gazeteye konuşan kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump'ın arasının bozulduğunu, Trump'ın İsrail hükümetinin ısrarlarına rağmen Filistin hükümetini resmen tanıyacağını öne sürdü.

        SUUDİ ARABİSTAN, KATAR VE BAE'YE GİDECEK

        ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta ikinci kez göreve geldikten bir süre sonra ilk yurtdışı ziyaretinin bir önceki döneminde olduğu gibi yine Suudi Arabistan'a olacağını doğrulamıştı. Ancak Trump, bu süreçte Papa Francis'in cenaze töreni için Vatikan'a gitti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 13 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat edeceğini söylemişti.

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