Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Aralık ayında 50 dolara kadar düşen Brent petrol, 70 dolar sınırına dayandı.

Türkiye’de, akaryakıt fiyatlarını doğrudan belirleyen ve yükselmesi halinde cari açığı büyüten Brent petrol, eylül ayında 76 dolardı.

Ekim ayında 2018 yılının zirvesini yaptı ve 85 dolara kadar çıktı. Kasım ayına 73 dolar düzeyinde başladı ve ay içinde 59 dolara kadar düştü. Aralık ayında dip yaptı ve 50 dolara indi.

Petrol fiyatları, yeni yılın ilk ayında 60 dolarlar düzeyine kadar çıktı. Şubat ve mart aylarında da artış devam etti. Brent petrol, halen 68 dolar, Batı Teksas tipi petrol de 60 dolar düzeyinde bulunuyor.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2019

ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarının yükseliş trendini sürdürmesi üzerine yeni bir tweet attı. Trump, petrol fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, dünya piyasalarındaki kırılganlığa işaret etti. OPEC’ten üretimi artırmasını istedi.

Peki, bu tweetler petrol fiyatlarını düşürüyor mu? Gerek petrol, gerekse de uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları üzerinde kısa süreli etkisi oluyor. Daha sonra fiyatlar yeniden yükseliyor. OPEC’in de bu tweetler üzerine üretimini artırması beklenmiyor.