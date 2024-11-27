Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Mike Waltz: Ateşkesin kredisi Trump'a ait

ABD ve Fransa'nın ara buluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının yansımaları devam ederken, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Waltz'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Waltz, "Herkes masaya Başkan Trump'tan dolayı oturuyor. Onun kesin zaferi, dünyanın kalanına kaosun tolere edilmeyeceği mesajını net bir şekilde verdi. Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yönelik somut adımlar görmekten memnunum." değerlendirmesinde bulundu.