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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, yaptığı değerlendirmelerde, standartların iletişim, ticaret ve üretimin kolaylaştırılması için önemli bir araç olduğunu söyledi.

Enstitünün ana hedefinin, Türkiye'de uygunluk değerlendirme sektöründeki yerlilik payını artırarak dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu amaç doğrultusunda muayene gözetim pazarında hizmet çeşitliliğimizi ve pazar payımızı artırmaya odaklandık. Bunun için son 10 yılda önemli adımlar atıldı." ifadesini kullandı.

Şahin, Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle ilgili TSE'nin de dahil olabileceği alanların bulunduğuna işaret ederek, "Rezervle ilgili kurulacak tesiste, 'proje yönetim danışmanlığı', 'üretilecek ürünler için yurt içinde ve dışında üçüncü taraf gözetimi' ve 'sahadaki faaliyetlerin gözetimi' hizmetleri verilebilir. Ayrıca burada personel ve sistem belgelendirme, ürün testleri ve onaylanması konusunda da destek sağlanabilir." diye konuştu.

YURT DIŞINDA TANINIRLIĞIN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

TSE'nin ulusal ve uluslararası standardizasyon çalışmalarını koordine ettiğine değinen Şahin, bu kapsamda "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi"nde çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Şahin, TSE'nin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasında kullanılacak yerli ürünlerin belgelendirmesinde malzeme onay kuruluşu olarak yetkilendirildiğini anımsatarak, buradaki inşaat planına ilişkin gözetim ve muayene işlemleri de kurumun yürüteceği bilgisini paylaştı.

TSE laboratuvarlarının ürettiği raporların ve sertifikaların Avrupa ve dünyanın birçok yerinde geçerli olduğuna işaret eden Şahin, 9 farklı ilde ve 10 yerleşkede, 20 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvar hizmetinin verildiğinin altını çizdi.

Şahin, 2019'da 50 binden fazla deney raporu ve 30 binin üzerinde kalibrasyon sertifikasının düzenlendiğini bildirerek, şunları söyledi:

"Enstitümüz, üreticilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için yaptığı faaliyetlerle, verdiği belgelerin ve düzenlediği test raporlarının uluslararası tanınırlığını artırmak üzere Malezya, Katar, Ukrayna ve Umman gibi ülkelerde çalışmalar yürütüyor. Önümüzdeki yıllarda Kuveyt, Bahreyn, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de tanınırlığın artırılması planlanıyor."

Şahin, özel sektörün ihtiyacı olan tedarik zinciri yönetimi ve tedarik öncesi uygunluk değerlendirme kapsamında yeni kuruluşlarla görüşüldüğünü de aktardı.

TSE BÜNYESİNDE YAPILMAYAN DENEYLERE AİT LABORATUVAR KURULACAK

Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB),TSE için laboratuvar alanı tahsis edileceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu OSB de sektör ihtiyacına yönelik yapılan anket çalışması sonrası TSE bünyesinde yapılmayan deneylere ait bir laboratuvar kurulması planlanıyor. Projenin 2022-2023'te devreye alınması öngörülüyor. Bu laboratuvarda, Yalova'nın Bursa ve TOGG Gemlik otomobil fabrikasına yakınlığı nedeniyle otomotiv sektörüne, Yalova ve Tuzla tersanelerine de yakın olması dolayısıyla ulaşım sektörüne yönelik bazı mekanik ve yanmazlık testlerinin yanı sıra geçici inşaat ekipmanları testlerinin de yapılması hedefleniyor.

Bu yatırımla ulaşımda yanmazlık testleri ihtisas laboratuvarının temeli atılacak. Güvenli inşaat ekipmanlarının testleriyle hem belgelendirme hem de ileride yapılacak piyasa denetimlerine imkan verilebilmesi düşünülmektedir."