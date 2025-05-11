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        TSK'nın gizli kahramanları Habertürk’te

        Bordo bereliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görünmeyen yüzleri ve terörle mücadelenin gizli kahramanları. Habertürk ekibi, bordo bereli askerlerin eğitimini adım adım görüntüledi. Bordo bereli askerler sahaya çıkmadan önce nasıl eğitim alıyor? Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 11.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:42
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        TSK'nın gizli kahramanları Habertürk'te
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        Habertürk, bordo berelilerin zorlu eğitimini görüntüledi. Bordo bereli askerlerin tahrip teknikleri ile mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik müdahale alanında aldığı yaklaşık 2 aylık eğitimin ilk aşaması teorik olarak gerçekleştiriliyor. Askerler, patlayıcı türlerinin işlevleri ile kimyasal içeriğini bu aşamada öğreniyor.

        ARAZİ ŞARTLARINDA GERÇEK MÜHİMMATLI EĞİTİM

        Teorik eğitimin ardından arazi şartlarında gerçek mühimmat kullanılarak uygulamalı eğitim veriliyor. İlk etapta tahrip edilecek hedef belirleniyor. Tahrip edilecek nokta belirlendikten sonra patlayıcılar işte bu şekilde hazırlanıyor. Hazırlığın ardından belirlenen hedeflere yerleştiriliyor ve bordo bereliler tarafından imha ediliyor. Bordo bereliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı patlayıcı türlerinin imha anını, eğitim sürecinde deneyimleme şansı buluyor.

        KRİTİK NOKTADA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENİYOR

        Bordo bereliler Irak ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev aldığı pek çok kritik noktada önemli görevler üstleniyor. Binlerce isimsiz kahraman hata şansı olmadan Türkiye'nin güvenliğini korkusuzca sağlamaya devam ediyor.

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