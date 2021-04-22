Alkışlanacak hareket 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu, Tuan Tunalı, önceki gün sevgilisi Yana ile bir marketten çıkarken görüntülendi. Kedi ve köpek maması alan çift, Kuruçeşme ile Bebek Parkı'nda sokak hayvanlarını besledi. Sokak hayvanlarının kulübelerine de mama koyan ikilinin bu hareketi takdir topladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki Tunalı, "Sokakta terk edilmiş çok hayvan var. Biz de hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında fırsat buldukça onları beslemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.