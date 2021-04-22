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HaberlerFiskosTuan Tunalı ile sevgilisi Yana'dan alkışlanacak hareket - Magazin haberleri
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Tuan Tunalı ile sevgilisi Yana'dan alkışlanacak hareket

Oyuncu, Tuan Tunalı, önceki gün sevgilisi Yana ile birlikte sokak hayvanlarını besledi. Tunalı, konuyla ilgili, "Sokakta terk edilmiş çok hayvan var. Biz de hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında fırsat buldukça onları beslemeye çalışıyoruz" dedi

Tuan Tunalı ile sevgilisi Yana'dan alkışlanacak hareket - Magazin haberleri
Alkışlanacak hareket
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu, Tuan Tunalı, önceki gün sevgilisi Yana ile bir marketten çıkarken görüntülendi. Kedi ve köpek maması alan çift, Kuruçeşme ile Bebek Parkı'nda sokak hayvanlarını besledi. Sokak hayvanlarının kulübelerine de mama koyan ikilinin bu hareketi takdir topladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki Tunalı, "Sokakta terk edilmiş çok hayvan var. Biz de hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında fırsat buldukça onları beslemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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