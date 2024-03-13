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        TÜBİTAK personel alım başvurusu süresi uzatıldı

        TÜBİTAK'ın, iş yeri hekimi ile teknik ve destek personeli kadroları için açtığı alım ilanına başvurular 25 Mart'a kadar yapılabilecek. Başvurular kurumun İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştirilebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:03 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:41
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        TÜBİTAK personel alım başvurusu süresi uzatıldı
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        TÜBİTAK'ın iş yeri hekimi ve teknik personel alımında başvuru süresi uzatıldı.

        Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 4 Mart'ta ilana çıkılan alım için bugün dolacağı belirtilen başvuru süresi, iş yeri hekimi ile teknik ve destek personeli kadrolarında 25 Mart'a kadar uzatıldı.

        Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştiriliyor.

        4 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ALINACAK

        Öte yandan TÜBİTAK, Ankara'da görev yapacak 4 iş güvenliği uzmanının alımı için de ilana çıktı.

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre başvurular 22 Mart'a kadar yapılabilecek. Müracaatlar Kurumun İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştirilebilecek.

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        #TÜBİTAK
        #personel alımı
        #TÜBİTAKa başvurular
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