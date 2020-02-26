2020 Survivor yarışmacısı olan Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da dünyaya geldi. Hayatının baharındaki genç kadın başak burcu kadınlarından.

Güzelliği ve hırsı ile erkekleri kendine hayran bırakan Tuğba Melis Türk’ün baba tarafının Azeri kökenli olduğu biliniyor. Ailesi ile Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türk, İstanbul’da hayatını idame ettirmeye devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nü iyi bir puanla bitiren Tuğba Melis Türk, Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı.

Şapkaya ve ayakkabıya tutkusu olan Türk, en sevdiği meyvenin çilek olduğunu ifade ediyor. Miss Kemer Güzellik yarışmasında ikinci, Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında ise finalist olan Tuğba Melis Türk, 2011 senesinde Best Model of Turkey yarışmasında da birinciliği tattı.

Tuğba Melis Türk Projeleri

Bez bebek (konuk oyuncu)

Kara Ekmek (konuk oyuncu)

2004-büyük buluşma.

2006-arka sokaklar.

2007-senin uğruna.

2007-annem.

2008-sevgili düşmanım.

2010-Cehennem 3D.

2011- Kolpaçino: Bomba.

2012-2013- Krem.

2013-Leyla ile Mecnun.

2013-2014-Merhamet.

2014-Sana Bir Sır Vereceğim.

2014-Hatasız Kul Olmaz.

2014-Şimdi Onlar Düşünsün.

2015-Kaçak.

2015-2016-kara ekmek.

2016-Muhteşem Yüzyıl Kösem.

2017-Fazilet Hanım ve Kızları.

2017-Tutsak.

2019- Hayatta Olmaz.