Tuğba Melis Türk ve kardeşi Mustafa Kemal Türk'ün selfie aşkı

Oyuncu Tuğba Melis Türk ile kardeşi Mustafa Kemal Türk önceki gün Bodrum’daki bir beachte görüntülendi. Sahilde sürekli cep telefonuyla video ve fotoğraf çeken kardeşler, denizde bile poz yarışına girdi