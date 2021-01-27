Tuğçe Güder, 1984 yılında yeni doğmuş bir bebekken Samatya'daki Kadem-i Şerif Tekkesi'nin mezarlığına bırakılmış. İlyas-Aliye Güler çiftinin kendisini sahiplendiğini belirten Güder, yıllardır biyolojik ailesini arıyor.

TUĞÇE GÜDER KİMDİR?

Tuğçe Güder, 1984 yılında yeni doğmuş bir bebekken Samatya'daki Kadem-i Şerif Tekkesi'nin mezarlığına bırakılmış. İlyas-Aliye Güler çiftinin kendisini sahiplendiğini belirten Güder, yıllardır biyolojik ailesini arıyor.

Modellik kariyeri dışında başta 'G.O.R.A' olmak üzere birçok film ve dizide rol alan Tuğçe Güder:

"Aliye-İlyas Güder, muhterem insanlar. Gerçekten dünyada gördüğüm en iyi, en değerli, Cennet'te yerlerinin olacağını umut ettiğim bu iki insan, beni evlat edinmiş. Çok resmim var ama ilk doğduğum günlere ait resmim yok. Doğduktan sonra ilk 15 gün tedavi sürecim olmuş mezarlığa bırakıldığım için… Sonrasında beni Darülaceze'ye götürmüşler ve annem ile babam Aliye- İlyas Güder, gelip beni 14 günlükken almışlar."

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Güder, 2008'de Uğur Karas ile evlendi. Yalova'ya yerleşen ikili, köy hayatı yaşıyor. Çift, geçtiğimiz yıllarda Tazmanya'da da su kuyusu açtırarak bir hayra da vesile oldu.

Gerçek ailesini aradığını ama bulamadığını belirten Güder, sözlerine şöyle devam ediyor: "Nereli olduğumu bilmiyorum, arafta gibiyim. Sudanlı, Somalili, Etiyopyalı olabilirim ama kendimi ciddi derecede Türk gibi hissediyorum."