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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur iddiaları yalanladı - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur iddiaları yalanladı

        Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evliliğine annesi Necla Nazır ile babası Ferdi Tayfur'un karşı çıktığı yönündeki iddialara fotoğraflı yanıt verdi. Yaşananların ardından eşi ve annesiyle birlikte objektif karşısına geçen Tayfur, o anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 17:32 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:32
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        Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile yollarını olaylı şekilde ayırdıktan bir ay sonra Muhammet Aydın ile evlenmişti.

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        Muhammet Aydın ile sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un nikahına katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

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        "ADAM GİBİ ADAM BİR OĞLUM VAR' DEDİN"

        Tuğçe Tayfur, evliliğine annesi ile babasının karşı çıktığı yönündeki söylentilere fotoğraflı yanıt verdi.

        Tayfur, yaşananların ardından eşi ve annesiyle birlikte objektif karşısına geçti. Tuğçe Tayfur, "Canım annem biz senin gibi bir büyüğümüz olduğu için çok şanslıyız. Dualarında bizi eksit etmeyenimiz, sen bizim başımızın tacısın. 'Bir evladım, bir torunum vardı şimdi bir de adı güzel Muhammet'im, adam gibi adam bir oğlum var' dedin. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Tuğçe Tayfur
        #Muhammet Aydın
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